Далот поведал, что Аморим говорил по-португальски со всеми игроками МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот признался, что поначалу главный тренер Рубен Аморим говорил по-португальски со всеми игроками команды.

Аморим возглавил "Юнайтед" в ноябре, перебравшись к "красным дьяволам" из лиссабонского "Спортинга" в разгар сезона.



На старте своей английской карьеры Аморим столкнулся со множеством проблем, одной из которых был языковой барьер. Далот уверен, что сейчас его соотечественник преодолел это.



"Это забавно, потому что поначалу он настолько привык говорить по-португальски, что начинал говорить по-португальски со всеми игроками".



"И игроки такие: "Эй, босс, ты говоришь по-португальски". А он: "Ой, извините!"



"Сейчас он уже начал говорить по-английски, но по своему времени здесь я знаю, что это нормальный процесс адаптации. Когда я прибыл, было ровно то же самое".



"Разумеется, в первые месяцы ему было проще общаться по-португальски. Но теперь для него стало совершенно нормально говорить по-английски", — сообщил Далот talkSPORT.