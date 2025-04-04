Райт-Филлипс советует "Челси" выкупить Санчо

Бывший игрок "Челси" Шон Райт-Филлипс считает, что "синим" стоит выкупить вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

Как известно, арендное соглашение по Санчо предусматривает обязательство по выкупу примерно за 25 миллионов фунтов, но "Челси" может отказаться от постоянного трансфера, заплатив "Юнайтед" штраф в 5 млн. фунтов.



По мнению Райт-Филлипса, выступавшего за "Челси" с 2005 по 2008 год, этот риск стоит того. Шон полагает, что смена позиции может помочь Джейдону вернуться в форму.



"Возможно, в Премьер-Лиге он не является вингером. Он больше как 10-й номер или атакующий полузащитник в том плане, что он получает мяч в различных зонах вместо того, чтобы всегда пытаться обыгрывать оппонентов. Возможно, в будущем ему будет лучше играть в центре, но мы пока не поняли это".



"Челси" идет на риски по столь многому количеству игроков, поэтому я не думаю, что выкупить его — плохая идея. Мы знаем, чего он уже добился в футболе. Если он вернется в эту форму, вы будете обладать стоящим игроком".



"Такое впечатление, что "Челси" совершает свои покупки, держа в уме потенциал и то, чем игроки могут стать. Мы мы знаем потенциал Джейдона. Если "Челси" будет верен себе, то выкупит его, потому что они знают, на что он способен, и они уже видели это".



"Но, думаю, в данный момент он не способствует этому, потому что он не только не забивает, но и создает недостаточно".



"Коул Палмер тоже играет не столь хорошо. Несмотря на это, на его долю приходится 45 процентов созданных командой моментов. Понимаете, что я имею ввиду?"



"Ты можешь играть неважно, но ты все равно можешь приносить пользу с помощью небольших вспышек и небольших моментов. В данную минуту У Санчо это просто не получается по какой-то причине", — цитирует Райт-Филлипса Daily Mail.