Мерсон: "Трент не мог отказать "Реалу"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что не может упрекнуть защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда за решение уйти свободным агентом в испанский "Реал".

Александер-Арнольд расстроил многих болельщиков "Ливерпуля", когда стало понятно, что "красные" не получают никакой компенсации за Трента, отказавшегося от продления своего истекающего контракта.

Однако Мерсон напоминает, что Александер-Арнольд ничего не стоил "Ливерпулю", будучи продуктом академии мерсисайдского клуба. Пол чувствует, что Трент просто не мог игнорировать интерес из Мадрида.

"Я не могу винить его. Нет, не могу. Он находится в клубе с детского возраста. Он выиграл все в "Ливерпуле", он — выдающийся футболист".

"Думаю, он великолепно служил клубу, но это "Реал". Это "Реал". "Ливерпуль" — отличный футбольный клуб, один из крупнейших в мире, но я бы поставил "Реал" выше "Ливерпуля", самую капельку выше".

"Если честно, я не знаю ни одного игрока в истории футбола, который бы отказал "Реалу".

"Я лишь пожелаю парню удачи. Он дал все "Ливерпулю". Он ничего им не стоил, и он дал клубу гораздо больше, нежели те деньги, которые он заработал".

"Поэтому я не понимаю, почему его критикуют. Он должен иметь возможность уйти из этого клуба с высоко поднятой головой".

"Он не был пустой тратой денег или вроде того, он дал все этому клубу, и он является особенным игроком", — цитирует Мерсона Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Мерсон, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2025 13:00

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  1. meshuggah 04.04.2025 14:27 # meshuggah
    есть такая традиция обоссать подзалупаль

    Прежде этим путем проследовали Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Йежи Дудек, Майкл Оуэн и Стив Макманаман.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113957/?c=1#c8035914

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  2. sausage 04.04.2025 14:18 # sausage
    Трент расстроил болельщиков не потому, что за него не получат компенсацию. Всем, кроме пенсов, похуй на неё. Болельщики расстроены, что воспитанник и классный игрок, которого многие видели будущим кэпом и легендой, уходит.

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  3. fanat073 04.04.2025 13:54 # fanat073
    Например Тотти отказал Реалу

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  4. gary47 04.04.2025 13:25 # gary47
    Что-то у мистера Мерсона в последние дни рот не закрывается.

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  5. vandybek 04.04.2025 13:23 # vandybek
    Интересная такая работа у Мерсона очевидные вещи рассказывает ,за это ещё бабки получает

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