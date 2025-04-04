Мерсон: "Трент не мог отказать "Реалу"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что не может упрекнуть защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда за решение уйти свободным агентом в испанский "Реал".

Александер-Арнольд расстроил многих болельщиков "Ливерпуля", когда стало понятно, что "красные" не получают никакой компенсации за Трента, отказавшегося от продления своего истекающего контракта.



Однако Мерсон напоминает, что Александер-Арнольд ничего не стоил "Ливерпулю", будучи продуктом академии мерсисайдского клуба. Пол чувствует, что Трент просто не мог игнорировать интерес из Мадрида.



"Я не могу винить его. Нет, не могу. Он находится в клубе с детского возраста. Он выиграл все в "Ливерпуле", он — выдающийся футболист".



"Думаю, он великолепно служил клубу, но это "Реал". Это "Реал". "Ливерпуль" — отличный футбольный клуб, один из крупнейших в мире, но я бы поставил "Реал" выше "Ливерпуля", самую капельку выше".



"Если честно, я не знаю ни одного игрока в истории футбола, который бы отказал "Реалу".



"Я лишь пожелаю парню удачи. Он дал все "Ливерпулю". Он ничего им не стоил, и он дал клубу гораздо больше, нежели те деньги, которые он заработал".



"Поэтому я не понимаю, почему его критикуют. Он должен иметь возможность уйти из этого клуба с высоко поднятой головой".



"Он не был пустой тратой денег или вроде того, он дал все этому клубу, и он является особенным игроком", — цитирует Мерсона Sky Sports.