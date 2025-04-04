"Арсеналу" придется потратиться на зарплату Уильямса

"Арсеналу" придется сделать Нико Уильямса одним из своих самых высокооплачиваемых игроков, чтобы заполучить вингера испанского "Атлетика".

Не сумев заполучить Уильямса прошлым летом, после окончания этого сезона "Арсенал" предпримет еще одну попытку. На днях стало известно, что новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта уже провел встречу с агентом Нико.



Данный трансфер выглядит весьма затратным, и дело не только в отступных в 50 миллионов фунтов по контракту 22-летнего игрока сборной Испании с клубом из Бильбао.



Как сообщает The Telegraph, сейчас Уильямс получает в "Атлетике" свыше 100,000 фунтов в неделю, уже после уплаты налогов.



Чтобы реально рассчитывать на приглашение Уильямса, "Арсеналу" придется поместить Нико в один ряд с Мартином Эдегором, Каем Хаверцем, Декланом Райсом и Букайо Сака, которые зарабатывают около 250,000 фунтов каждые семь дней.



Добавим, последний финансовый отчет "Арсенала" показывает, что всего за один год зарплатная ведомость клуба и так выросла на 40 процентов, достигнув 328 млн. фунтов.