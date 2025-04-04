Де Брюйне может перебраться во второй саудовский дивизион

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вступил в переговоры с клубом из второго дивизиона Саудовской Аравии.

Контракт Де Брюйне с "Сити" по-прежнему истекает в конце сезона, и пока 33-летний бельгиец сделал недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.



В этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне забил только два гола и отдал шесть результативных передач, что не идет ни в какое сравнение с лучшими кампаниями Кевина.



Ранее "Сан-Диего" из МЛС считался фаворитом в борьбе за возможность подписать Де Брюйне свободным агентом, однако Daily Star сообщает, что экс-игрок "Челси" может найти пристанище в "Неоме" из второго саудовского дивизиона.



Утверждается, что "Неом" ведет "серьезные" и "позитивные" переговоры с Де Брюйне, маня Кевина контрактом с зарплатой в 60 миллионов фунтов за сезон.