Де Брюйне может перебраться во второй саудовский дивизион

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вступил в переговоры с клубом из второго дивизиона Саудовской Аравии.

Контракт Де Брюйне с "Сити" по-прежнему истекает в конце сезона, и пока 33-летний бельгиец сделал недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.

В этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне забил только два гола и отдал шесть результативных передач, что не идет ни в какое сравнение с лучшими кампаниями Кевина.

Ранее "Сан-Диего" из МЛС считался фаворитом в борьбе за возможность подписать Де Брюйне свободным агентом, однако Daily Star сообщает, что экс-игрок "Челси" может найти пристанище в "Неоме" из второго саудовского дивизиона.

Утверждается, что "Неом" ведет "серьезные" и "позитивные" переговоры с Де Брюйне, маня Кевина контрактом с зарплатой в 60 миллионов фунтов за сезон.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Неом, слухи

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2025 11:00

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