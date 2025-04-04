Мареска: "Кайседо — возможно, лучший опорный полузащитник в мире"

Рулевой "Челси" Энцо Мареска выступил с похвалой в адрес полузащитника Мойсеса Кайседо после победы 1:0 над "Тоттенхэмом".

23-летний Кайседо был одним из главных действующих лиц матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером, сыграв все 90 минут.



Уже в самом начале дерби Кайседо пострадал в столкновении с Джедом Спенсом, но после продолжительного оказания медицинской помощи возобновил игру. Также Мойсес забил гол, отмененный из-за офсайда, а из-за фола на эквадорце не был засчитан ответный гол Пап Матара Сарра.



Мареска остался в восторге от игры Кайседо, даже назвав того лучшим опорником в мире.



"Думаю, в данный момент он является одним из лучших или лучшим полузащитником оборонительного плана в мире. Он выступает великолепным образом".



"Лучшая вещь насчет него в том, что каждый день Мой трудится серьезным образом, он очень скромен, очень добр, очень вежлив, он великолепный парень, и я чувствую, что сегодня он провел очередной отличный матч", — цитирует Мареску Evening Standard.