Премьер-Лига пока не одобрила продажу женской команды "Челси"

Женская команда Челси Премьер-Лига пока не одобрила продажу "Челси" своей женской команды.

В минувший понедельник "Челси" отчитался о прибыли в размере 128.4 млн. фунтов, до вычета налогов, по итогам прошлого сезона.

Выйти в плюс после трех убыточных лет "Челси" удалось с помощью продажи женской команды родительской компании клуба BlueCo, и это перекладывание денег из одного кармана в другой уже привлекло внимание УЕФА.

По информации BBC, стоимость сделки по продаже женской команды составила 198.7 млн. фунтов. При этом годом ранее "Челси" аналогичным образом продал себе два отеля при "Стэмфорд Бридж" за 76.5 млн. фунтов.

Сама по себе продажа женской команды не вызывает нареканий со стороны Премьер-Лиги, однако лига проверит, насколько эта сделка соответствует рыночной стоимости.

Аналогичным образом Премьер-Лига проверила сделку по отелям, в сентябре постановив, что нарушений здесь нет.


Метки Премьер-Лига, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2025 09:00

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  1. farot 04.04.2025 10:05 # farot
    ну нынешнее руководство слишком ушлое и дотошное в плане оценивания сделаок. Так что запрет может быть чисто из волевых соображений, а не финансовых

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  2. blueswin 04.04.2025 10:02 # blueswin
    одна из лучших женских команд в мировом футболе, конечно же стоит 200 кк, тут даже и рассуждать смысла нет.

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