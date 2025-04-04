"Арсенал" уверен в покупке Субименди

"Арсенал" уверен в приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди грядущим летом.

Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Реал" попытается увести Субименди из под носа у "Арсенала".



Также Субименди сватают в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которому Мартин отказал прошлым летом.



Однако Sky Sports утверждает, что "Арсенал" по-прежнему уверен в приобретении Субименди, чей контракт с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные в 51 миллион фунтов.



На "Эмирейтс" не сомневаются, что их новый спортивный директор Андреа Берта, отработавший 12 лет в "Атлетико", доведет начатое до конца и подпишет 26-летнего испанца, работу над трансфером которого "Арсенал" начал еще несколько месяцев назад.



Субименди предстоит заменить в "Арсенале" Томаса Партея и Жоржиньо, чьи контракты истекают в конце сезона.



Помимо Субименди, Берта также поможет "Арсеналу" побороться за вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса. На днях Андреа уже провел встречу с агентом игрока.



Наконец, еще одна задача Берты — пригласить забивного нападающего. Sky Sports даже раскрывает шорт-лист "Арсенала" по укреплению этой позиции: Александер Исак из "Ньюкасла", Матеус Кунья из "Вулверхэмптона", Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".