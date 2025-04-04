Мареска: "Мы должны научиться выигрывать матчи некрасиво"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда должна научиться выигрывать свои матчи, не показывая красивого футбола.

Накануне вечером "Челси" одержал победу 1:0 над "Тоттенхэмом", хотя концовка этого матча Премьер-Лиги выдалась очень непростой для хозяев "Стэмфорд Бридж".



На протяжении 12 компенсированных минут "синие" играли практически на отбой, причем Мареска выпустил пятого защитника в лице Тосина Адарабиойо, заменившего Коула Палмера.



Мареска признает, что промахнулся с этой заменой, однако Энцо видит в этой одержанной на зубах победе важный урок.



"Я только что сказал игрокам, что мы трудимся каждый день не для того, чтобы выигрывать матчи таким образом или играть таким образом, как это делали мы в заключительные 10 минут, просто выжидая, что будет делать соперник, и отдавая им мяч".



"Но если вы хотите стать важной командой, вы должны научиться играть таким образом, выигрывать матчи некрасиво. Думаю, на протяжении 90 минут, до компенсированного времени, мы контролировали игру и создали достаточно моментов для победы".



"Если честно, это была моя ошибка. Я произвел замену до того, как увидел компенсированное время, а когда я увидел, что добавлено 12 минут, то подумал, что, наверное, поспешил с заменой. Но, к счастью, мы выиграли матч, и мы счастливы", — цитирует Мареску Evening Standard.