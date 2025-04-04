Постекоглу раскритиковал VAR после отмененного гола Сарра

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу обрушился с критикой на систему VAR после поражения от "Челси".

Накануне "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Челси" со счетом 1:0, не сумев ответить на гол Энцо Фернандеса. Вернее, Пап Матар Сарр забил, однако взятие ворот было отменено из-за его фола на Мойсесе Кайседо.



Рефери Крейг Поусон ходил к монитору и суммарно четыре минуты решал, нарушал правила Сарр или нет, и это вызвало возмущение у Постекоглу, который известен как ярый противник VAR.



"Какая разница, был там фол или нет? В игре было так много очень похожих инцидентов".



"В чем тогда смысл наличия рефери? Явный фол — это когда ты идешь к монитору, видишь и думаешь: "О, Боже, я проглядел это".



"Все мы — но не я, потому что я высказываюсь об этом — готовы мириться с тем, как это устроено. Скоро судить матчи будет искусственный интеллект".



"На каком-нибудь этапе мы можем избавиться и от игроков. Какой-нибудь парень придумает гениальный способ проводить футбольные матчи без участников, потому что рефери не делают свою работу".



"Разве кто-нибудь думал при внедрении VAR, что мы будем сидеть около шести минут и изучать инцидент под микроскопом? Не имеет значения, был фол или нет. Это совершенно не имеет значения", — цитирует Постекоглу Sky Sports.



