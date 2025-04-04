Фернандес принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

Гол Энцо Фернандеса позволил "Челси" одержать победу 1:0 в дерби против "Тоттенхэма" и вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 1:0 от "Арсенала" перед международным перерывом в стартовый состав "синих" вернулись Трево Чалоба, Мало Гюсто, Коул Палмер и Николас Джексон.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков относительно поражения 2:0 от "Фулхэма" в Кубке Англии. Среди прочих, вернулись Микки Ван де Вен и Сон Хен Мин.



Уже на первой минуте Джексон выскочил один на один после длинного заброса Чалобы, продрался через голкипера, но в последний момент Ван де Вен лишил Николаса мяча, попав в штангу своих ворот.



На седьмой минуте хозяева "Стэмфорд Бридж" имели еще один голевой момент, но удар Гюсто с границы штрафной оказался слегка неточным.



"Челси" и дальше владел инициативой, пользуясь тем, что прижиматься к своим воротам — это против философии "Тоттенхэма", однако явных моментов в игре уже не возникало.



Лишь перед самым перерывом "синие" получили еще одну возможность открыть счет, но Гульельмо Викарио совершил великолепный сейв после удара Джейдона Санчо из пределов штрафной.



"Шпоры" за весь первый тайм ни разу не попали в створ, хотя несколько перспективных атак провели.



Зато второй тайм начался с гола. Палмер навесил с левого фланга, а Энцо Фернандес пробил головой с близкого расстояния — 1:0.



На 56-й минуте Лукас Бергвалл головой отбросил мяч к границе своей штрафной, а Мойсес Кайседо пробил с лету и поразил ворота, однако второй гол "Челси" не был засчитан из-за офсайда.



На 70-й минуте в матче случился еще один отмененный гол. Пап Матар Сарр с дистанции поразил ворота "синих", однако система VAR помогла рефери Крейгу Поусону увидеть, что полузащитник "шпор" с нарушением правил забрал мяч у Кайседо.



Гости были активны в концовке, пытаясь уйти от поражения, но наиграли лишь на один момент, когда Санчес в ближнем бою остановил удар Сона.



Это было настоящее дерби, полное эмоций и яростной борьбы, но "Тоттенхэм" создал слишком мало впереди при том, что не отсиживался в обороне. Победа "Челси" выглядит заслуженной.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче