Фернандес принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Гол Энцо Фернандеса позволил "Челси" одержать победу 1:0 в дерби против "Тоттенхэма" и вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.
По сравнению с поражением 1:0 от "Арсенала" перед международным перерывом в стартовый состав "синих" вернулись Трево Чалоба, Мало Гюсто, Коул Палмер и Николас Джексон.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков относительно поражения 2:0 от "Фулхэма" в Кубке Англии. Среди прочих, вернулись Микки Ван де Вен и Сон Хен Мин.
Уже на первой минуте Джексон выскочил один на один после длинного заброса Чалобы, продрался через голкипера, но в последний момент Ван де Вен лишил Николаса мяча, попав в штангу своих ворот.
На седьмой минуте хозяева "Стэмфорд Бридж" имели еще один голевой момент, но удар Гюсто с границы штрафной оказался слегка неточным.
"Челси" и дальше владел инициативой, пользуясь тем, что прижиматься к своим воротам — это против философии "Тоттенхэма", однако явных моментов в игре уже не возникало.
Лишь перед самым перерывом "синие" получили еще одну возможность открыть счет, но Гульельмо Викарио совершил великолепный сейв после удара Джейдона Санчо из пределов штрафной.
"Шпоры" за весь первый тайм ни разу не попали в створ, хотя несколько перспективных атак провели.
Зато второй тайм начался с гола. Палмер навесил с левого фланга, а Энцо Фернандес пробил головой с близкого расстояния — 1:0.
На 56-й минуте Лукас Бергвалл головой отбросил мяч к границе своей штрафной, а Мойсес Кайседо пробил с лету и поразил ворота, однако второй гол "Челси" не был засчитан из-за офсайда.
На 70-й минуте в матче случился еще один отмененный гол. Пап Матар Сарр с дистанции поразил ворота "синих", однако система VAR помогла рефери Крейгу Поусону увидеть, что полузащитник "шпор" с нарушением правил забрал мяч у Кайседо.
Гости были активны в концовке, пытаясь уйти от поражения, но наиграли лишь на один момент, когда Санчес в ближнем бою остановил удар Сона.
Это было настоящее дерби, полное эмоций и яростной борьбы, но "Тоттенхэм" создал слишком мало впереди при том, что не отсиживался в обороне. Победа "Челси" выглядит заслуженной.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
04.04.2025 00:05
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Последние комментарии:
Я бы не поверил если в начале сезона мне сказали, что Челси после 30 туров будет на одно очко выше чем Сити. Но, преимущество шаткое. Два поражения и ты на 7-8 месте.
Энцо набрал отличную форму!
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Уровень АПЛ уравнивается до уровня крепких середняков . Таковых большинство
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Де Алексей Шестёрка пропал? скучно без него на фупле
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Кто помнит сколько очков был антирекорд у Дерби Каунти?
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Сжалились над пидорастеркой просто((
03.04.2025 23:51 #
skydreams
а чо не 30 минут судья добавил?
Источник: http://fapl.ru/posts/114002/?c=1#c8036842
__________________________________________________________________РОМУЛИК
_________________________________________________________________Я_УЖЕ_ИДУ
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__________________УСКОРИМСЯ___$$________$$
____________________МАТЧ______ $$________$$
___________________ЩЁЛСИ______$$ ЗАГЛОТ_$$
______________ЗАКАНЧИВАЕТСЯ((_ $$ _______ $$
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___$$$$$$_________________________$$__$$$
__$$_____$$________КАК_ЖЕ_________$$$$$$$
__$$_____$$_______ВАТНИКИ______$$$_____$$$
__$$$$$$$$$$$$___ЗАВИДУЮТ_____$$$_______$$
___$$$$$________ГИГАЧЕЛЮГЕ___$$$____$___$$
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$$ХАЧИДЛО$$ ______________ $$__$$$$_____$$$
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(ответить)
Челси в зоне ЛЧ , Сити и Ньюкаслы - вперде
(ответить)
Пока каклы ловили вiбухi своими е6альниками, подъехали новости из США:
Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями, заявил Дмитриев.
Какой же это кринж!
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У дагестанской чурки чернила соскользнули, как глаза у анусоглаза.
Черножопые и здесь проеьались.
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Как так можно , что таланты Палмер и Нкунку - на уровне ближе к ЧемпионШипу
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спускаю кексику на еблишко
Министерство обороны России получило 48 тысяч заявок на проведение экспертизы ДНК от родственников пропавших без вести на войне в Украине. Об этом на круглом столе в Госдуме сообщила замминистра обороны, глава государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
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Клиентов своих по традиции оформили )
А так вообще для Челси с такими игроками в атаке - только с Вулверхэмптоном и Лестером соревноваться.
Форест не по зубам как и Брайтон с Астон Виллой
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Украинский дезертир пойман на юге ДНР в Великой Новоселке.
Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Шляхов был принудительно мобилизован несмотря на тяжелое инфекционное заболевание.
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Вымучили победу с немотивированными шпорами. Судейка сжалился и отменил гол Сарра. Пиздец долго смотрел очевидный повтор , косой говнюк. И его лайнсмены тоже под стать этому клоуну. Но удар то четкий был. Кстати, не факт , что там Колвилл был в офсайде. В общем , Крейг как всегда "на уровне".
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хейтеры под шконками
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с победой братья-пенсики!
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Ну типо двоякое чувство. Играли лучше да.
Заслужили победить да.
Но контроля игры просто нет.
Даже осоьо за мяч не могут зацепится поконтролить или под фолы подставиться.
Все 12 минут овертайма это бей вперед-потеря - отошли.
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Ручной мурад отсасывал армянской бабце во время матча Щолсей, не зная, что сердце последней принадлежит гигачелюге.
#ДагестанскийЗаступник
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«Оформили очень быстро: бах-бах — и в Оршанец, типа, делать из меня воина».
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