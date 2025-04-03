Мактоминей ушел из МЮ, чтобы "побеждать больше"

Полузащитник итальянского "Наполи" Скотт Мактоминей объяснил свой уход из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Мактоминей был одним из лучших игроков "Юнайтед" в прошлом сезоне, однако летом клуб продал своего воспитанника в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов.



По словам Мактоминея, в "Юнайтед" ему приходилось играть не на своей позиции, а еще одним своим мотивом 28-летний шотландец называет желание выигрывать больше трофеев.



"В Манчестере была сложная ситуация. Я толком не понимал, что происходит. А в "Наполи" я сразу почувствовал страсть фанатов, качество лиги".



"Когда я пробился в первую команду "Юнайтед", меня использовали не по профилю. Это не вина кого-либо из тренеров. Моей сильной стороной всегда было проникать в штрафную, забивать голы, создавать там проблемы. Но вместо этого меня использовали в качестве опорника или центрального защитника, а это совсем не мое".



"Но когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед", и тебе 20 лет, ты не можешь постучаться в дверь тренера и сказать, что ожидаешь играть атакующего полузащитника вместо Полы Погба. Это нереалистично".



"Ты должен знать свое место и делать, что от тебя просят. В последние сезоны я стал немного чаще проникать в штрафную и забивать больше голов, а прошлый год был моим лучшим".



"Они всегда стремились купить кого-нибудь, кто не всегда оправдывал ожидания людей. Я воспринимал это так, что я всегда готов, готов сыграть, готов использовать свой шанс. Я всегда хотел доказать свой класс и показать, что могу играть каждый матч. Такого рода вещи (приход конкурентов) не влияют на меня. Ты можешь контролировать лишь то, что делаешь".



"Это "Манчестер Юнайтед". Ты должен быть готовы. Фанаты не будут терпеть никого, кто не готов. Ты можешь сыграть 10, 40 или 50 матчей и уйти — просто потому, что ты не готов в данный момент, поэтому тебе придется уйти, извлечь урок и прибавить".



"Мне посчастливилось провести 250 матчей, выиграть Кубок Лиги и Кубок Англии, но я хотел больше. Ты всегда хочешь побеждать больше", — сообщил Мактоминей The Athletic.