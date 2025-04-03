Парад повлиял на планы "Ньюкасла" по новому стадиону

"Ньюкасл" склоняется к тому, чтобы вместимость нового стадиона клуба была ближе к 70,000 зрителей.

Лишь в прошлом месяце стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий "Ньюкаслом", одобрил представленные руководством клуба планы по строительству нового стадиона на 65,000 мест.



С тех пор команда Эдди Хау успела завоевать Кубок Лиги, в финале на "Уэмбли" победив "Ливерпуль", а также провести посвященный этому достижению парад на открытом автобусе.



Как сообщает The Telegraph, свыше 300,000 людей вышли на улицы Ньюкасл-апон-Тайма, чтобы поприветствовать своих игроков, и столь массовое мероприятие натолкнуло клуб на более смелые мысли насчет нового стадиона.



Ведущие фигуры в "Ньюкасле" полагают, что 65,000 мест могут не удовлетворить существующий спрос, поэтому теперь клуб склоняется к новой арене примерно на 70,000 зрителей.



Новый стадион должен расположиться близ "Сент-Джеймс Парк". Реализация этого проекта займет от шести до семи лет, но "Ньюкасл" пока не обращался за разрешением на строительство, и дата начала работ еще не утверждена.