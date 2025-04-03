"Брайтон" ожидает, что Вербрюгген останется на следующий сезон
"Брайтон" ожидает, что голкипер Барт Вербрюгген отвергнет интерес больших клубов грядущим летом.
На протяжении последних недель Вербрюггена, которого "Брайтон" купил за 16 миллионов фунтов у "Андерлехта" в 2023 году, сватали в "Челси" и "Баварию".
Однако Вербрюгген лишь в этом сезоне окончательно утвердился первым номером "Брайтона", и "чайки" не ожидают, что 22-летний голландец будет спешить с уходом на повышение, утверждает talkSPORT.
Добавим, в своих 58 матчах за "Брайтон" Вербрюгген оформил 15 "клин-шитов". За сборную Голландии Барт провел 20 поединков.
03.04.2025 21:00
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Та неее, заберут. Хотя, может быть ещё сезон стоит ему подождать в Брайтоне, чтобы не в Челси какой-то сватали, а в клуб более статусный с более серьёзными амбициями.
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