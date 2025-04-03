"Брайтон" ожидает, что Вербрюгген останется на следующий сезон

Барт Вербрюгген "Брайтон" ожидает, что голкипер Барт Вербрюгген отвергнет интерес больших клубов грядущим летом.

На протяжении последних недель Вербрюггена, которого "Брайтон" купил за 16 миллионов фунтов у "Андерлехта" в 2023 году, сватали в "Челси" и "Баварию".

Однако Вербрюгген лишь в этом сезоне окончательно утвердился первым номером "Брайтона", и "чайки" не ожидают, что 22-летний голландец будет спешить с уходом на повышение, утверждает talkSPORT.

Добавим, в своих 58 матчах за "Брайтон" Вербрюгген оформил 15 "клин-шитов". За сборную Голландии Барт провел 20 поединков.


Метки Брайтон, Вербрюгген

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 21:00

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  1. sausage 03.04.2025 21:16 # sausage
    Та неее, заберут. Хотя, может быть ещё сезон стоит ему подождать в Брайтоне, чтобы не в Челси какой-то сватали, а в клуб более статусный с более серьёзными амбициями.

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