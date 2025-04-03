"Брайтон" ожидает, что Вербрюгген останется на следующий сезон

"Брайтон" ожидает, что голкипер Барт Вербрюгген отвергнет интерес больших клубов грядущим летом.

На протяжении последних недель Вербрюггена, которого "Брайтон" купил за 16 миллионов фунтов у "Андерлехта" в 2023 году, сватали в "Челси" и "Баварию".



Однако Вербрюгген лишь в этом сезоне окончательно утвердился первым номером "Брайтона", и "чайки" не ожидают, что 22-летний голландец будет спешить с уходом на повышение, утверждает talkSPORT.



Добавим, в своих 58 матчах за "Брайтон" Вербрюгген оформил 15 "клин-шитов". За сборную Голландии Барт провел 20 поединков.