"Лестер" готов позвать Реля на место Ван Нистелроя

"Лестер" определил возможную замену своему главному тренеру Рууду Ван Нистелрою.

Этот сезон Ван Нистелрой начинал ассистентом Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", однако Рууду не нашлось места в штабе нового рулевого "красных дьяволов" Рубена Аморима.



Вскоре Ван Нистелрой получил предложение возглавить "Лестер", сменив на тренерском мостике "лис" уволенного Стива Купера.



Контракт Ван Нистелроя с "Лестером" рассчитан до июня 2027, однако Daily Mail ожидает, что голландский специалист не останется на следующий сезон.



"Лестер" проиграл 14 из 15 последних матчей в Премьер-Лиге, стремительно приближаясь к возвращению в Чемпионшип, и боссы клуба с "Кинг Пауэр" уже задумываются о замене для Ван Нистелроя.



В качестве кандидата номер один на эту роль "Лестер" рассматривает Данни Реля, который в прошлом сезоне спас "Шеффилд Уэнсдей" от вылета в Лигу Один, а сейчас занимает с "совами" 12-е место в Чемпионшипе.