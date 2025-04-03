Шер останется в "Ньюкасле" до 2026 года

Центральный защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2026.

Шер является одним из главных старожилов в команде Эдди Хау, представляя "Ньюкасл" после своего перехода из испанского "Депортиво" в июле 2018.



33-летний швейцарец провел за "Ньюкасл" 221 матч во всех соревнованиях, сыграв и в Чемпионшипе, и в Лиге Чемпионов, а в прошлом месяце помог "сорокам" завоевать Кубок Лиги.



Предыдущий контракт Шера истекал в конце этого сезона, однако своей игрок Фабиан заслужил возможность продлить свое пребывание на "Сент-Джеймс Парк" на один год.



"Я в восторге, что продлеваю свое пребывание здесь. Это были очень хорошие несколько недель для каждого в "Ньюкасле" после завоевания Кубка Лиги, и сейчас я по-настоящему рад, подписывая очередной контракт с этим удивительным клубом".



"Это мой седьмой сезон здесь, и каждый знает, насколько я счастлив в клубе и как комфортно я себя чувствую в городе, поэтому я по-настоящему рад продлить это".



"Теперь важно устремиться вперед и как можно сильнее завершить сезон", — сообщил Шер.