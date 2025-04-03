Габриэль ложится на операцию и в остатке сезона уже не сыграет
"Арсенал" официально объявил, что защитник Габриэль Магальяэс не сыграет за клуб до следующего сезона.
Габриэль был вынужденно заменен уже на 15-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший вторник (2:1).
27-летний игрок сборной Бразилии повредил заднюю поверхность своего правого бедра и более минуты хромал по полю, потому что игра не была остановлена.
В ближайшие дни Габриэль перенесет хирургическую процедуру по реконструкции поврежденной зоны и в остатке этого сезона уже не сыграет.
В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщается, что целью Габриэля будет вернуться в строй к старту следующего сезона.
Таким образом, Габриэль пропустит оставшиеся восемь матчей в Премьер-Лиге, а также обе встречи с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
03.04.2025 18:00
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По делом гниде.
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не буду злорадствовать, но эта травма даже сильнее трех напов - вполне может доопределить сезон
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Вот же спанишам везет как заговоренным...
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Новость дня?! А как же Челсиииии???!!!
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