Габриэль ложится на операцию и в остатке сезона уже не сыграет

Габриэль Магальяэс "Арсенал" официально объявил, что защитник Габриэль Магальяэс не сыграет за клуб до следующего сезона.

Габриэль был вынужденно заменен уже на 15-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший вторник (2:1).

27-летний игрок сборной Бразилии повредил заднюю поверхность своего правого бедра и более минуты хромал по полю, потому что игра не была остановлена.

В ближайшие дни Габриэль перенесет хирургическую процедуру по реконструкции поврежденной зоны и в остатке этого сезона уже не сыграет.

В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщается, что целью Габриэля будет вернуться в строй к старту следующего сезона.

Таким образом, Габриэль пропустит оставшиеся восемь матчей в Премьер-Лиге, а также обе встречи с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.


Метки Арсенал, Габриэль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 318

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  1. povidlo 03.04.2025 18:36 # povidlo
    По делом гниде.

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  2. b84 03.04.2025 18:14 # b84
    не буду злорадствовать, но эта травма даже сильнее трех напов - вполне может доопределить сезон

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  3. gary47 03.04.2025 18:08 # gary47
    Вот же спанишам везет как заговоренным...

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  4. sausage 03.04.2025 18:02 # sausage
    Новость дня?! А как же Челсиииии???!!!

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