Габриэль ложится на операцию и в остатке сезона уже не сыграет

"Арсенал" официально объявил, что защитник Габриэль Магальяэс не сыграет за клуб до следующего сезона.

Габриэль был вынужденно заменен уже на 15-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший вторник (2:1).



27-летний игрок сборной Бразилии повредил заднюю поверхность своего правого бедра и более минуты хромал по полю, потому что игра не была остановлена.



В ближайшие дни Габриэль перенесет хирургическую процедуру по реконструкции поврежденной зоны и в остатке этого сезона уже не сыграет.



В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщается, что целью Габриэля будет вернуться в строй к старту следующего сезона.



Таким образом, Габриэль пропустит оставшиеся восемь матчей в Премьер-Лиге, а также обе встречи с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



