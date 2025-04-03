"Арсенал" опасается, что Габриэль пропустит оба матча против "Реала"

Габриэль Магальяэс "Арсенал" опасается, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против испанского "Реала".

Габриэль, который был одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, получил травму задней поверхности бедра в начале победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший вторник (2:1).

На следующий день Габриэль прошел углубленное обследование, и первые результаты свидетельствуют, что восстановление 27-летнего бразильца займет несколько недель, сообщает Daily Mirror.

Если эти опасения подтвердятся, Габриэль пропустит обе встречи с "Реалом", а также ряд матчей Премьер-Лиги, начиная с выезда к "Эвертону" в ближайшую субботу.




Метки Арсенал, Габриэль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 17:00

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  1. kily 03.04.2025 17:38 # kily
    Уже подтвердили, что не оба матча с Реалом, а выбыл до конца сезона. И травма не задней поверхности бедра, а подколенного сухожилия.

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