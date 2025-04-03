"Арсенал" опасается, что Габриэль пропустит оба матча против "Реала"

"Арсенал" опасается, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против испанского "Реала".

Габриэль, который был одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, получил травму задней поверхности бедра в начале победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший вторник (2:1).



На следующий день Габриэль прошел углубленное обследование, и первые результаты свидетельствуют, что восстановление 27-летнего бразильца займет несколько недель, сообщает Daily Mirror.



Если эти опасения подтвердятся, Габриэль пропустит обе встречи с "Реалом", а также ряд матчей Премьер-Лиги, начиная с выезда к "Эвертону" в ближайшую субботу.