Судейский корпус признал, что Тарковски следовало удалить
Судейский корпус признал, что рефери Сэм Барротт совершил ошибку, не удалив защитника "Эвертона" Джеймса Тарковски в матче против "Ливерпуля".
"Эвертон" едва не остался вдесятером в начале мерсисайдского дерби, выигранного "Ливерпулем" со счетом 1:0 накануне. Тарковски грубейшим образом сыграл против полузащитника "красных" Джейма Тарковски, но получил от Барротта лишь желтую карточку.
По информации Sky Sports, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус уже изучил этот инцидент и признал, что Тарковски следовало удалить. На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поприветствовал эти новости.
"Это всегда хорошо, если они думают, что совершили ошибку, если они осознают это".
"Любой может совершить ошибку в футбольном матче, включая нас и рефери, и это хорошо, что они осознают это, но я думаю, это было столь явно. Многие эксперты, которые не болеют за "Ливерпуль", однозначно высказались насчет этого", — сообщил Слот.
03.04.2025 16:00
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Это ясно было даже дал6ае6у гучману. О чём речь вообще?
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(с)Сказал глава судейского корпуса Д.Тарковски.
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Тарковски грубейшим образом сыграл против полузащитника "красных" Джейма Тарковски, но получил от Тарковски лишь желтую карточку.
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