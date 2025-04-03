Судейский корпус признал, что Тарковски следовало удалить

Джеймс Тарковски Судейский корпус признал, что рефери Сэм Барротт совершил ошибку, не удалив защитника "Эвертона" Джеймса Тарковски в матче против "Ливерпуля".

"Эвертон" едва не остался вдесятером в начале мерсисайдского дерби, выигранного "Ливерпулем" со счетом 1:0 накануне. Тарковски грубейшим образом сыграл против полузащитника "красных" Джейма Тарковски, но получил от Барротта лишь желтую карточку.

По информации Sky Sports, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус уже изучил этот инцидент и признал, что Тарковски следовало удалить. На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поприветствовал эти новости.

"Это всегда хорошо, если они думают, что совершили ошибку, если они осознают это".

"Любой может совершить ошибку в футбольном матче, включая нас и рефери, и это хорошо, что они осознают это, но я думаю, это было столь явно. Многие эксперты, которые не болеют за "Ливерпуль", однозначно высказались насчет этого", — сообщил Слот.


Метки PGMOL, Барротт, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тарковски, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 453

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  1. electric 03.04.2025 16:28 # electric
    Это ясно было даже дал6ае6у гучману. О чём речь вообще?

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  2. jon-toral 03.04.2025 16:15 # jon-toral
    (с)Сказал глава судейского корпуса Д.Тарковски.

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  3. mitrich 03.04.2025 16:14 # mitrich
    Тарковски грубейшим образом сыграл против полузащитника "красных" Джейма Тарковски, но получил от Тарковски лишь желтую карточку.

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