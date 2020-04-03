Мерсон: "Ливерпуль" совершил уголовное преступление"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал "уголовным преступлением" ситуацию, при которой "Ливерпуль" рискует лишиться Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха безо всякой компенсации.

Контракты всех трех перечисленных игроков истекают в конце сезона, причем Трент, судя по всему, уже договорился с "Реалом".



Мерсон считает, что "Ливерпуль" был обязан предотвратить эту ситуацию. Пол думает, что теперь уйдут все трое.



"Я продолжаю говорить это восемь или девять месяцев. Я не представляю себе, что теперь кто-либо из Трента Александер-Арнольда, Мохамеда Салаха и Виргила Ван Дейка заключит новый контракт с "Ливерпулем".



"Потому что иначе я просто не понимаю, почему вы до сих пор этого не сделали. Почему вы продолжаете терять 80,000 фунтов в неделю, каждую неделю на протяжении последних 18 месяцев?"



"Я буду весьма шокирован, если останутся все трое. Только если "Ливерпуль" не готов перевести им 30-40 миллионов фунтов на банковский счет".



"Если "Ливерпуль" хочет развить свой успех и снова сражаться за трофеи в следующем году, им нужно сохранить Ван Дейка и Салаха, потому что Александер-Арнольд, полагаю, уже ушел".



"Думаю, Ван Дейк и Салах — лучшие в футболе на своих позициях. Если бы я мог купить кого-нибудь, я бы купил их двоих".



"Если вы потеряете Ван Дейка и Александер-Арнольда, вы лишитесь половины из четверки обороны. А если вы потеряете Салаха, вы лишитесь 30-40 голов за сезон. Удачи вам найти замену где-нибудь еще".



"Когда обладаете такими талантами, и они так хороши, вы никогда не должны доводить до ситуации, когда у них остается менее двух или двух с половиной лет по контракту".



"Позволить их контрактам истечь можно только в одном случае — если им 33 или 34 года, и никто не хочет их".



"С футбольной точки зрения, это уголовное преступление. Вы совершили уголовное преступление, позволив истечь контрактам трех игроков топ-уровня из мирового футбола, и теперь они могут уйти абсолютно ни за что, куда только захотят", — сообщил Мерсон Sky Sports.