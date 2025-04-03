Гвардиола: "Грилиш — невероятный человек"

Джек Грилиш Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил личные качества вингера Джека Грилиша после гола того против "Лестера".

Накануне вечером Грилиш забил в Премьер-Лиге впервые с декабря 2023, и гол Джека в итоге остался победным для "Сити" (2:0).

После матча Грилиш заявил, что посвящает свой гол младшему брату Килану, который умер младенцем в апреле 2000, когда самому Джеку было четыре года.

"Мой младший брат ушел из жизни 25 лет назад, в этот самый день. Это тяжелый день для семьи. Мои мама и папа находились здесь, поэтому было великолепно забить и одержать победу", — сообщил Грилиш.

Гвардиола не знал, что этот день был днем траура в семьи Грилиша, и то, как Джек себя повел, впечатлило Хосепа.

"Джек — невероятный человек в плане жестов, и он невероятно щедр".

"Я не знал этого. Я не могу представить, насколько это тяжело, но поддержать своих маму и папу, свою сестру и всю семью — это хорошо".

"Он забил гол и сделал игру. Я рад за него. Я знаю, что это непросто, когда ты не играешь регулярно", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Грилиш, Лестер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 14:00

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  1. halamadrid94 03.04.2025 14:34 # halamadrid94
    В следующем сезоне мог бы перейти в Астон Виллу на правах аренды , дабы не пройти мимо заявки сборной на ЧМ.

    (ответить)

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