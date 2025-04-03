Мареска объяснил, почему отменил выходной для игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил свое решение отметить игрокам выходной в минувший международный перерыв.

На прошлой неделе Мареска отменил обещанный игрокам день отдыха и назначил дополнительную тренировку после того, как его подопечные проиграли спарринг-матч молодежи со счетом 3:0.



Мареска надеется, что это станет уроком для его команды насчет необходимости всегда придерживаться высоких стандартов.



"Был международный перерыв, без официальных матчей, не так много игроков".



"Но, думаю, в плане соблюдения высоких стандартов у нас не было порядка. Поэтому мы приняли решение посвятить следующий день работе".



"У нас не было официальных матчей, тренировались только семь или восемь игроков, и завтра их ждал выходной. Наверное, по этой причине мы не соответствовали высоким стандартам".



"Они думали: "Это уже выходной". Но это не так. Выходной — завтра. Не сегодня. Сегодня вы должны правильно потрудиться, а если нет... Когда мы здесь, нам нужны высокие стандарты", — цитирует Мареску Evening Standard.