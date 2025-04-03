Эмери: "Рэшфорд восстанавливает уверенность в себе"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его нападающий Маркус Рэшфорд снова обретает уверенность в себе.
В минувший уикенд Рэшфорд открыл счет своим голам за "Виллу", отметившись дублем против "Престона" в четвертьфинале Кубка Англии. А накануне арендованный у "Манчестер Юнайтед" игрок впервые забил за бирмингемцев в Премьер-Лиге, поспособствовав разгрому "Брайтона" (0:3).
Если поначалу Эмери использовал Рэшфорда на фланге, то в двух последних матчах Маркус играл центрального нападающего, и Унаи кажется, что эта роль идеальна для его подопечного.
"Мы отработали использование его в качестве нападающего в воскресенье и решили продолжить это. Самое важное, как он себя чувствует. Он восстанавливает уверенность в себе, сохраняет концентрацию только на футболе и комфортно чувствует с этими партнерами по команде", — цитирует Эмери ESPN.
03.04.2025 12:00
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С таким шнобелем,
Только в стане вилланов перформить)
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