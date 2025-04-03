Дьекереш исключает свой переход в "Юнайтед"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Дьекереша сватают в "Юнайтед" с тех пор, как Лиссабон на Манчестер в ноябре сменил главный тренер Рубен Аморим.



Дьекереш назывался целью номер один "Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако португальская газета A Bola утверждает, что Виктор не перейдет к "красным дьяволам".



Аналогичным образом 26-летний швед, забивший 30 голов и отдавший шесть результативных передач в 26 матчах португальского первенства в этом сезоне, отмел вариант с "Челси".



Дьекереш видит себя лишь в одном из семи элитных клубов. Помимо "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", это также "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Бавария".