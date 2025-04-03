30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 3 апреля, поединком "Челси" и "Тоттенхэма" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл все четыре своих последних матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", в двух крайних даже не пропуская. Два последних поединка "синих" в чемпионате подарили зрителям только два гола.



До этого тура лишь у "Лестера" (10) и "Саутгемптона" (12) было больше выездных поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, чем у "Тоттенхэма". В этой кампании английского первенства "шпоры" набрали только 10 очков в лондонских дерби — меньше всех в дивизионе наравне с "Брентфордом".



"Челси" проиграл лишь один из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (9 побед, 2 ничьи), три крайних выиграв с общим счетом 10:4. Против "шпор" "синие" одержали 36 побед и забили 120 голов в рамках Премьер-Лиги — больше, чем против какой-либо другой команды.



Из лазарета "Челси" вернулись Коул Палмер, Нони Мадуэке и Николас Джексон. Омари Келлиман, Михаил Мудрик и Марк Гиу по-прежнему недоступны.



"Тоттенхэм" все еще лишен Раду Дрэгушина, но могут вернуться в строй Кевин Дансо, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Ришарлисон.