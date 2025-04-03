30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Микки Ван де Вен и Николас Джексон В четверг, 3 апреля, поединком "Челси" и "Тоттенхэма" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" выиграл все четыре своих последних матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", в двух крайних даже не пропуская. Два последних поединка "синих" в чемпионате подарили зрителям только два гола.

До этого тура лишь у "Лестера" (10) и "Саутгемптона" (12) было больше выездных поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, чем у "Тоттенхэма". В этой кампании английского первенства "шпоры" набрали только 10 очков в лондонских дерби — меньше всех в дивизионе наравне с "Брентфордом".

"Челси" проиграл лишь один из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (9 побед, 2 ничьи), три крайних выиграв с общим счетом 10:4. Против "шпор" "синие" одержали 36 побед и забили 120 голов в рамках Премьер-Лиги — больше, чем против какой-либо другой команды.

Из лазарета "Челси" вернулись Коул Палмер, Нони Мадуэке и Николас Джексон. Омари Келлиман, Михаил Мудрик и Марк Гиу по-прежнему недоступны.

"Тоттенхэм" все еще лишен Раду Дрэгушина, но могут вернуться в строй Кевин Дансо, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Ришарлисон.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 392

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 03.04.2025 11:06 # lovrentiy
    Пенсам нельзя проигрывать, но и шпрорам тоже нельзя, скорее всего будет ничейка.

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  2. wengerrrro 03.04.2025 10:45 # wengerrrro
    Пенсы по четвергам играют, все верно

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  3. xattoryxattso 03.04.2025 10:36 # xattoryxattso
    если что, джэксон собирается забивать...ну он собирается)

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  4. imf-tua 03.04.2025 10:28 # imf-tua
    Женщина из Киевской области написала на надгробии погибшего под Сумами сына «Незаконно мобилизованный». Теперь её травят в соцсетях и требуют убрать надпись через суд, иначе администрация кладбища демонтирует надгробие

    https://imgur.com/a/jRgg6Ne

    (ответить)

  5. bangladesh 03.04.2025 10:28 # bangladesh
    кому это интересно?

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  6. volfovich-ynwa 03.04.2025 10:26 # volfovich-ynwa
    Точечная ликвидация чубатого скота в Белгородской области.

    Небольшая группа свиномразей пролезла в приграничное село Поповка, тем самым совершив фатальную ошибку – хохлов всё это время вели наши дроны, и стоило им укрыться в доме, как по ним сразу же ударил наш "Форпост".

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  7. elagin-suka 03.04.2025 10:22 # elagin-suka
    Страшно, очень страшно

    Майя Санду объявила, что Молдавия формирует кибервойска для оказания помощи Киеву, если США снова перестанут поставлять Украине разведданные

    (ответить)

  8. hachidio 03.04.2025 10:13 # hachidio
    Интересно как знакомятся геи друг с другом?

    Ну вот с бабами понятно

    Слыш, поебемся?

    пошли.

    А пидоры как узнают своих?

    Ответ:

    Слава Украине! -Героям Слава!Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  9. vagifspurs 03.04.2025 10:12 # vagifspurs
    Будет просто веселый матч, особо за результат не стоит переживать

    (ответить)

  10. hachidlo 03.04.2025 10:10 # hachidlo
    Очередной день, очередное противостояние белого человека против черножопси, любителей танцевать гачибази, делать намаз, стоя как квадробер раком, любителей занюхнуть анис хажд-мажду братюни, и прочей шерсти.

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  11. hachidio 03.04.2025 10:07 # hachidio
    Не суди человека заранее. Если у девушки раны на коленях не значит, что она 6лядь. Может на её улице в Киеве часто возят героев.

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