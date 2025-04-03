30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 3 апреля, поединком "Челси" и "Тоттенхэма" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" выиграл все четыре своих последних матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", в двух крайних даже не пропуская. Два последних поединка "синих" в чемпионате подарили зрителям только два гола.
До этого тура лишь у "Лестера" (10) и "Саутгемптона" (12) было больше выездных поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, чем у "Тоттенхэма". В этой кампании английского первенства "шпоры" набрали только 10 очков в лондонских дерби — меньше всех в дивизионе наравне с "Брентфордом".
"Челси" проиграл лишь один из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (9 побед, 2 ничьи), три крайних выиграв с общим счетом 10:4. Против "шпор" "синие" одержали 36 побед и забили 120 голов в рамках Премьер-Лиги — больше, чем против какой-либо другой команды.
Из лазарета "Челси" вернулись Коул Палмер, Нони Мадуэке и Николас Джексон. Омари Келлиман, Михаил Мудрик и Марк Гиу по-прежнему недоступны.
"Тоттенхэм" все еще лишен Раду Дрэгушина, но могут вернуться в строй Кевин Дансо, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Ришарлисон.
03.04.2025 10:00
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Последние комментарии:
Пенсам нельзя проигрывать, но и шпрорам тоже нельзя, скорее всего будет ничейка.
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Пенсы по четвергам играют, все верно
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если что, джэксон собирается забивать...ну он собирается)
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кому это интересно?
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Интересно как знакомятся геи друг с другом?
Ну вот с бабами понятно
Слыш, поебемся?
пошли.
А пидоры как узнают своих?
Ответ:
Слава Украине! -Героям Слава!
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Будет просто веселый матч, особо за результат не стоит переживать
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Очередной день, очередное противостояние белого человека против черножопси, любителей танцевать гачибази, делать намаз, стоя как квадробер раком, любителей занюхнуть анис хажд-мажду братюни, и прочей шерсти.
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Не суди человека заранее. Если у девушки раны на коленях не значит, что она 6лядь. Может на её улице в Киеве часто возят героев.
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