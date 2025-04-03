Постекоглу надеется, что Почеттино вернется в "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу надеется, что его коллега Маурисио Почеттино исполнит свою мечту и вернется на тренерский мостик "шпор".

В своем недавнем интервью Почеттино, ныне тренирующий сборную США, признался, что до сих пор находится в хороших отношениях с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и надеется однажды вернуться в лондонский клуб, где он трудился с 2014 по 2019 год.



Постекоглу не видит в этом проблемы для себя и не чувствует, что Почеттино пытается забрать его работу.



"Если Маурисио хочет однажды вернуться, то я надеюсь, это случится ради него. У всех нас есть мечты и цели. Или вы предполагаете, что он пытается подвергнуть меня давлению?"



"Ну, я не чувствую, что ко мне проявили неуважение. Думаю, если вы зададите прямой вопрос Маурисио, вы получите довольно прямой ответ насчет его намерений. Повторюсь, здесь нет ничего, о чем мне стоило бы переживать. Я больше сосредоточен на том, чтобы одержать победу завтра вечером", — цитирует Постекоглу ESPN.