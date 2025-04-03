Невилл: "Тарковски очень повезло"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что защитнику "Эвертона" Джеймсу Тарковски очень повезло избежать удаления в дерби против "Ливерпуля".

"Эвертон" мог остаться вдесятером в самом начале матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне, когда Тарковски буквально прыгнул на полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера, ударив того шипами по ноге.



Рефери Сэм Барротт показал Тарковски лишь желтую карточку, и Невилл находит такой вердикт слишком мягким.



"Большинство скажет, что он добрался до мяча, но Тарковски точно знал, что делает. Тарковски сыграл в старомодной манере, и Макаллистеру крепко досталось".



"Да, думаю, ему повезло, потому что нога была высоко. Будучи защитником, ты должен держать свои шипы внизу. Если ты поднимаешь свои шипы в воздух и задеваешь чье-нибудь колено или голень, то нужно быть быть очень везучим, чтобы избежать удаления. Думаю, это скверный фол, он мог сломать ему ногу".



"Думаю, Тарковски очень повезло. Кто-нибудь скажет, что это был игровой эпизод, но поверьте мне, вам не нужно прикладывать такую силу. Это игра высоко поднятой ногой, ему очень повезло".



"Я бы совершенно не стал возражать, если бы это была красная карточка. Это классическая ситуация, когда игрок выходит сухим из воды", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.