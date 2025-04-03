Мойес возмущен, что гол Жоты был засчитан

Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес считает, что гол нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты в мерсисайдском дерби был засчитан ошибочно.

Судьбу матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне решил единственный гол Жоты на 57-й минуте с передачи Луиса Диаса.



За считанные секунды до гола защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски прервал пас Райана Гравенберха на Диаса, находившегося в явном положении вне игры.



Игроки "Эвертона" пытались обратить внимание рефери Сэма Барротта на этот нюанс, однако арбитры — к огромному разочарованию Мойеса — не увидели здесь нарушения правил.



"Он (Диас) в офсайде. Я не просил объяснений у арбитров, я лишь сказал им, что расстроен. Думаю, это была довольно простая ситуация. Все игроки держат линию, а Диас находится сзади и влияет на вынос Тарки".



"Я по-настоящему удивлен, что офсайд не был зафиксирован. Или, возможно, не удивлен... Не думаю, что многие тренеры, которые приезжают сюда, получают много решений в свою пользу на "Энфилде".



"Я не уверен, насколько хорошо лайнсмены справились со своей работой сегодня вечером. Они спешили с поднятием флажка, опаздывали с поднятием флажка, и я не думаю, что они были хороши", — цитирует Мойеса The Independent.



