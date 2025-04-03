Слот высказался о фоле на Макаллистере
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот вынес свой вердикт насчет грубого фола на своем полузащитнике Алексисе Макаллистере в дерби против "Эвертона".
В начале победного для "Ливерпуля" мерсисайдского дерби накануне (1:0) защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски в прыжке ударил шипами Макаллистера по ноге.
Обратившись к VAR, рефери Сэм Барротт показал грубияну только желтую карточку, однако после матча Слот дал ясно понять, что ожидал удаления.
"Он (Макаллистер) продолжил игру, поэтому, полагаю, он в порядке. Он привык к подобным вещам, потому что он из Южной Америки. Но, думаю, каждый уже высказался насчет этого, так зачем мне что-либо добавлять?"
"Это так очевидно, что мне не нужно комментировать. Я бы предпочел говорить о голе Диогу (Жоты), о игре Кертиса Джонса или о чем-нибудь отличном от инцидента на красную карточку".
"Это могла бы быть серьезная травма, но, к счастью, обошлось. Ему повезло с этим", — цитирует Слота Sky Sports.
03.04.2025 06:00
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Последние комментарии:
унитайзед ору))))
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Да нету тут красной. Грубая игра - последствие выноса мяча, а куда он в динамике должен был ноги убирать? Мак сам полез.
И ровно наоборот, не сыграй в мяч - красная.
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Красная по факту, все решил один звонок некоего Дэвида..
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настяощие тупые подзалюпники он владеет мячом и выносит его, то что подзалюпник прыгает под поезд только его проблемы, он бы еще свою бестолковку подставил
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Не люблю Ливер, но тут без сомнений красная.
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в АПЛ самые конченные судьи во главе с лысым уебком
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