Слот высказался о фоле на Макаллистере

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот вынес свой вердикт насчет грубого фола на своем полузащитнике Алексисе Макаллистере в дерби против "Эвертона".

В начале победного для "Ливерпуля" мерсисайдского дерби накануне (1:0) защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски в прыжке ударил шипами Макаллистера по ноге.



Обратившись к VAR, рефери Сэм Барротт показал грубияну только желтую карточку, однако после матча Слот дал ясно понять, что ожидал удаления.



"Он (Макаллистер) продолжил игру, поэтому, полагаю, он в порядке. Он привык к подобным вещам, потому что он из Южной Америки. Но, думаю, каждый уже высказался насчет этого, так зачем мне что-либо добавлять?"



"Это так очевидно, что мне не нужно комментировать. Я бы предпочел говорить о голе Диогу (Жоты), о игре Кертиса Джонса или о чем-нибудь отличном от инцидента на красную карточку".



"Это могла бы быть серьезная травма, но, к счастью, обошлось. Ему повезло с этим", — цитирует Слота Sky Sports.



