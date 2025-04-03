Слот высказался о фоле на Макаллистере

Джеймс Тарковски и Алексис Макаллистер Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот вынес свой вердикт насчет грубого фола на своем полузащитнике Алексисе Макаллистере в дерби против "Эвертона".

В начале победного для "Ливерпуля" мерсисайдского дерби накануне (1:0) защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски в прыжке ударил шипами Макаллистера по ноге.

Обратившись к VAR, рефери Сэм Барротт показал грубияну только желтую карточку, однако после матча Слот дал ясно понять, что ожидал удаления.

"Он (Макаллистер) продолжил игру, поэтому, полагаю, он в порядке. Он привык к подобным вещам, потому что он из Южной Америки. Но, думаю, каждый уже высказался насчет этого, так зачем мне что-либо добавлять?"

"Это так очевидно, что мне не нужно комментировать. Я бы предпочел говорить о голе Диогу (Жоты), о игре Кертиса Джонса или о чем-нибудь отличном от инцидента на красную карточку".

"Это могла бы быть серьезная травма, но, к счастью, обошлось. Ему повезло с этим", — цитирует Слота Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Макаллистер, Слот, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 03.04.2025 06:57 # tihinya-moiyobir
    унитайзед ору))))
    https://imgur.com/a/QChYnZc

    (ответить)

  2. bmw-e34 03.04.2025 06:56 # bmw-e34
    Да нету тут красной. Грубая игра - последствие выноса мяча, а куда он в динамике должен был ноги убирать? Мак сам полез.

    И ровно наоборот, не сыграй в мяч - красная.

    (ответить)

  3. wengerrrro 03.04.2025 06:47 # wengerrrro
    Красная по факту, все решил один звонок некоего Дэвида..

    (ответить)

  4. meshuggah 03.04.2025 06:46 # meshuggah
    настяощие тупые подзалюпники он владеет мячом и выносит его, то что подзалюпник прыгает под поезд только его проблемы, он бы еще свою бестолковку подставил

    (ответить)

  5. ray-black 03.04.2025 06:45 # ray-black
    Не люблю Ливер, но тут без сомнений красная.

    (ответить)

  6. bangladesh 03.04.2025 06:10 # bangladesh
    в АПЛ самые конченные судьи во главе с лысым уебком

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: